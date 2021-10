Facebook, quale potrebbe essere il nuovo nome? Spuntano indizi

Se non avete mantenuto spenti tutti i vostri dispositivi tecnologici nel corso degli ultimi giorni, sicuramente sarete venuti a conoscenza del fatto che, a quanto pare, Facebook sarebbe pronta a cambiare nome. L'indiscrezione ha fatto il giro del mondo e non sono in pochi a chiedersi quale potrebbe essere la scelta di Zuckerberg e soci.

Ebbene, ci sono vari rumor in merito all'eventuale nuovo nome di Facebook. Per intenderci, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e The Verge poco dopo il diffondersi delle prime indiscrezioni, l'intenzione del brand sarebbe quella di rinnovarsi per strizzare l'occhio al cosiddetto metaverso, ovvero quella che sembra essere la prossima "grande visione" delle Big Tech: uno spazio virtuale che si fonde ulteriormente con la realtà fisica, in cui le persone possono svolgere anche attività che generalmente verrebbero effettuate nel "mondo reale".

Complesso in ogni caso spiegare il concetto in poche righe: per questo motivo, se siete interessati, potreste voler dare un'occhiata all'approfondimento di Reuters sul metaverso. Quel che è certo è che Zuckerberg e soci vogliono puntare con insistenza su questo "mondo del Web maggiormente immersivo", tanto da aver aperto 10.000 posizioni per Facebook in Europa per il metaverso.

Tornando alla questione del nome, non sono in pochi a pensare che possa avere qualcosa a che vedere con Horizon. No, non si fa riferimento al videogioco di Guerrilla Games, bensì a un progetto ufficiale di Facebook, descritto dalla stessa azienda come un "mondo in VR in continua espansione". Insomma, vista la volontà di puntare al metaverso, secondo alcune fonti la società potrebbe muoversi in questa direzione.

Tuttavia, Bloomberg ha recentemente "scoperto" che il dominio meta.com attualmente rimanda a un progetto che vede coinvolto Mark Zuckerberg. Questo secondo le indiscrezioni potrebbe portare alla scelta del nome Meta, che sarebbe in linea con la visione del metaverso. Per il resto, non mancano delle voci di corridoio che vorrebbero un rebrand molto più "soft", attraverso la scelta, ad esempio, di nomi come "FB" o "The Facebook". In quel caso verrebbe meno però la volontà di distanziarsi dal nome originale.

Insomma, ci sono molte indiscrezioni in merito, ma c'è da dire che fino a non troppo tempo fa lo stesso Zuckerberg sembrava indeciso sul possibile nuovo nome di Facebook, nonostante si sia fatto vedere mentre usava un non meglio precisato visore VR legato a Facebook.

Per il resto, per chi non lo sapesse, si vocifera del fatto che l'annuncio ufficiale del nuovo nome di Facebook possa avvenire nel corso dell'evento "Connect", che si terrà il 28 ottobre 2021. Il reveal potrebbe però essere effettuato, magari anche internamente, già nelle prossime ore. Insomma, sembra mancare ben poco al "momento clou": staremo a vedere.