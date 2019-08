Facebook non ha mantenuto la promessa di condividere con la ricerca alcuni dati interni

Qual è l'impatto di Facebook sulla democrazia? Ce lo si chiede ininterrottamente dal caso Cambridge Analytica e, più in generale, da quando è stato eletto Donald Trump. Facebook ormai un anno fa aveva promesso di divulgare alcuni dati interni al mondo accademico, proprio per risolvere questa questione. Stiamo ancora aspettando.

Lo scopo del progetto, riprendendo le dichiarazioni di Facebook, era quello di "aiutare le persone a capire meglio l'impatto generale dei social media sulla democrazia", oltre che aiutare Facebook a lavorare per "proteggere l'integrità delle elezioni".

La verità, è che oggi la maggior parte dei team di ricercatori che hanno aderito all'iniziativa sono ancora in standby, perché Facebook non ha ancora fornito i dati che aveva promesso.

Tra le varie cose, i ricercatori speravano di approfondire i pattern di condivisione delle notizie false o raccontate in modo parziale, così come le dinamiche con cui si è svolta sui social la campagna elettorale per le elezioni in Italia nel 2018, e le campagne di disinformazione che ha interessato le elezioni tedesche.

Ma Facebook i dati necessari per approfondire questi tre temi non li ha ancora dati. Ora i ricercatori sospettano che, in assenza di ulteriori sviluppi, l'iniziativa possa deragliare definitivamente. Senza che ci si sia avvicinati in modo sostanziale alla tanto agognata verità su come Facebook e i social influiscano sugli equilibri elettorali.

Ora i fondatori dell'iniziativa stanno cercando di esercitare pressioni su Facebook per ottenere i dati interni che erano stati promessi.

Tra i fondatori del progetto troviamo la Laura and John Arnold Foundation, il Children's Investment Fund Foundation, il Democracy Fund, la William and Flora Hewlett Foundation, la John S. and James L. Knight Foundation, la Charles Koch Foundation, l' Omidyar Network, e l'Alfred P. Sloan Foundation