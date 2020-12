Facebook: 'Non obbligheremo i dipendenti a vaccinarsi contro il Covid'

L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, in una call con i dipendenti ha annunciato che la società non ha intenzione di implementare alcun obbligo a vaccinarsi contro il Coronavirus per poter tornare in ufficio. Il CEO si è anche detto fiducioso per il vaccino ed ha affermato che non vede l'ora di farsi vaccinare.

"Appena tornati in ufficio, metteremo in campo una serie di protocolli tra cui test, distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine ed altre best practice. Lavoreremo con molti esperti per definire un piano che dia priorità alla salute di tutte ed alla sicurezza" ha affermato Facebook in una nota diffusa da un portavoce.

Queste linee guida, ovviamente, si applicheranno ai dipendenti di tutto il mondo. Complessivamente Facebook ha più di 56.650 lavoratori a livello mondiale, che però potranno lavorare in smart working almeno fino a Luglio 2021, quando l'emergenza sanitaria dovrebbe essere parzialmente alle spalle anche grazie ai vaccini. Facebook comunque ha sposato in pieno lo smart working ed ha annunciato che consentirà ai dipendenti di lavorare da casa a tempo indeterminato. Una decisione analoga era stata annunciata anche da Twitter.

E' chiaro però che con le vaccinazioni di massa e la fine della pandemia gli uffici si torneranno a popolare, ma Facebook non sembra avere intenzione di imporre l'obbligo ai propri lavoratori.