Facebook, nuovo scandalo: i numeri di telefono degli utenti visibili in chiaro online

A quanto pare, Facebook è al centro di un nuovo scandalo legato alla privacy. Il problema sembra essere particolarmente importante, visto che milioni di numeri di telefono degli ignari utenti erano visibili in chiaro online.

In particolare, come riportato anche da MacRumors e TechCrunch, è stato scoperto che un server di Facebook che conteneva oltre 419 milioni di record legati agli utenti del social network blu non era protetto da password e chiunque poteva quindi accedervi. Questi record comprendevano, tra le altre informazioni, l'ID univoco degli utenti e il loro numero di telefono (nel caso fosse stato impostato). La scoperta è stata effettuata dal ricercatore di sicurezza Sanyam Jain, che ha anche affermato di poter risalire al numero di telefono di diverse celebrità attraverso quel set di dati. I colleghi di TechCrunch hanno provveduto a far mandare offline il server prima di pubblicare la notizia, in modo che i dati non venissero usati in malo modo. Sembra quindi che i numeri di telefono non siano finiti in cattive mani, ma chiaramente non possiamo saperlo con certezza.

Facebook ha già commentato la vicenda attraverso un portavoce: "Questo set di dati è vecchio e sembra che le informazioni siano state ottenute prima delle modifiche che abbiamo effettuato l'anno scorso in merito alla possibilità di trovare le altre persone su Facebook utilizzando il loro numero di telefono. [...] Il set di dati è stato rimosso e al momento non ci sono prove che gli account di Facebook siano stati compromessi".