Facebook avrebbe offerto milioni alle testate giornalistiche USA per la sezione news

Facebook starebbe preparando una nuova sezione dedicata alle notizie e starebbe offrendo agli editori milioni di dollari per aderire all'iniziativa. Sembra insomma che la società di Mark Zuckerberg sia intenzionata a puntare molto sui contenuti giornalistici, perlomeno stando a quanto riportato dal Wall Street Journal.

Infatti, la società dietro il social network "blu" avrebbe offerto fino a 3 milioni di dollari all'anno ad alcune testate giornalistiche statunitensi, come The Washington Post e Bloomberg, per ottenere la licenza per utilizzare i loro contenuti nella sezione di prossimo arrivo dedicata alle notizie. Non ci sono ancora informazioni chiare in merito alle realtà che hanno deciso di aderire al progetto, ma sembra che l'accordo proposto da Facebook abbia durata triennale.

Mark Zuckerberg aveva già parlato del possibile arrivo di una nuova sezione di Facebook dedicata alle notizie a inizio anno, poco dopo che Apple aveva annunciato l'abbonamento News+, che al costo di 9,99 dollari al mese consente agli utenti di accedere ai contenuti Premium di theSkimm, The Highlight by Vox, Vulture, Grub Street, The Cut, TechCrunch, Los Angeles Times e The Wall Street Journal. Non mancano inoltre 300 magazine dedicati ai più svariati argomenti.

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, gli editori avranno anche la possibilità di decidere se rendere visibili gli articoli integrali su Facebook oppure se reindirizzare l'utente al proprio sito Web ufficiale. Probabilmente l'azienda di Zuckerberg cercherà di spingere sui contenuti integrali, che potrebbero rivoluzionare il modo in cui gli utenti del social network apprendono le notizie, visto che esse saranno presenti direttamente all'interno della piattaforma.