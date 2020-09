Facebook, da oggi si potranno scambiare messaggi tra Messenger ed Instagram

Prende lentamente forma l’integrazione tra i servizi di Facebook. Il colosso dei social network ha annunciato che dalla giornata di oggi debutteranno una serie di funzionalità che consentiranno agli utenti Instagram e Messenger di comunicare tra loro. Si tratta di una modifica destinata a cambiare il comparto di messaggistica del social.

La feature è ovviamente in fase di rollout, e potrebbe non essere disponibile per tutti. Su Instagram gli utenti non appena accederanno a Direct riceveranno un alert che li avviserà della disponibilità della nuova esperienza di messaggistica, che consentirà anche di cambiare il colore delle chat, inserire emoji come reaction ad ogni messaggio, guardare video insieme, inviare messaggi a scomparsa e tanto altro. Nell’aggiornamento viene chiaramente introdotta anche la possibilità di chattare con gli amici che usano Facebook Messenger.

Facebook ha osservato che l’interoperabilità funzionerà anche se gli utenti Instagram non hanno un account Facebook e viceversa, e sicuramente porterà in futuro all’integrazione anche con Whatsapp.

Gli utenti, dal loro canto attraverso le impostazioni potranno disattivare la messaggistica cross-platform, ma nel pannello privacy sono state aggiunte tante opzioni che mirano a garantire sempre la riservatezza e le comunicazioni.

Facebook ha anche precisato che le due caselle non saranno unite, il che vuol dire che non si vedranno tutte le chat di Instagram su Messenger o viceversa, ma solo le conversazioni cross-platform.