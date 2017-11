Facebook ora consente di creare sondaggi per gli amici

A qualche settimana dall’acquisto di, un’applicazione incentrata appunto sui sondaggi, e l’aggiunta dell’opzione per le Storie di Instagram, anche Facebook si allinea alla massa.

Il social network di Mark Zuckerberg, infatti, da oggi ha aggiunto l’opzione che consente di creare sondaggi a due opzioni, con tanto di immagini che saranno mostrate nel News Feed e potranno essere votati direttamente dagli amici.

E’ importante sottolineare che i sondaggi non sono anonimi, il che vuol dire che coloro che li lanciano, potranno consultare la lista dei votanti per ogni opzione, proprio come accade per i sondaggi disponibili nelle Storie di Instagram.

Facebook ha già sperimentato per molto tempo i sondaggi, ma non ha mai lanciato l’opzione al pubblico, ma l’acquisto di TBH avvenuto lo scorso mese potrebbe aver dato una scossa importantissima al lancio di questa importante funzione.

Il rollout è nella fase iniziale, il che vuol dire che i sondaggi potrebbero non essere disponibili per tutti.