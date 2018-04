Facebook a pagamento? Ecco quanto potrebbe costare

Tra i tanti strascichi lasciati dal caso Datagate di Facebook, ce n'è uno che continua a far riflettere e discutere. Nè Mark Zuckerberg, tanto meno la COO Sheryl Sandberg, infatti, hanno completamente escluso il possibile lancio di una versione a pagamento del social network, priva di pubblicità e con le informazioni al riparo da targeting.

Zuckerberg, infatti, nel corso dell'audizione tenuta al Senato degli Stati Uniti ha apertamente affermato che "ad oggi non offriamo alcuna opzione che consenta alle persone di rimuovere le pubblicità. Nel complesso, penso che l'esperienza pubblicitaria sarà migliorata. Penso anche che, in generale alla gente piaccia non dover pagare un servizio in tutto il mondo. Molte persone non possono nemmeno permetterselo".

Alcuni studiosi hanno effettuato alcuni calcoli per ipotizzare un possibile canone mensile da pagare per rimuovere le pubblicità. Dividendo le entrate mensili di Facebook (generate ovviamente dalla pubblicità), per il numero di utenti, si è scoperto che il social network guadagna poco più di 7 Dollari ad utente. Ciò vuol dire che, in un futuro ipotetico, per rimuovere qualsiasi tipo di pubblicità gli utenti potrebbero essere costretti a pagare davvero poco, ma la domanda che si fanno in molti è: in quanti sono disposti a farlo?

Un'altra analisi condotta da TechCrunch suggerisce che Facebook potrebbe anche scegliere di aumentare il canone. Il pensiero generale è che coloro che possono permettersi di pagare sono probabilmente più ricchi rispetto all'utente medio, e probabilmente passano più tempo a navigare su Facebook rispetto all'utente medio. Ciò vuol dire che vedono di più gli annunci pubblicitari, in particolare quelli di aziende che si rivolgono al settore della moda o del lusso.

A questo punto, lo stesso sito sostiene che Facebook per compensare le entrate pubblicitarie degli utenti ricchi potrebbe portare il costo dell'abbonamento mensile tra 11 e 14 Dollari al mese.

Ovviamente, almeno ad oggi, si tratta di semplici supposizioni, in quanto Facebook ancora non ha ufficializzato nulla.