Facebook a pagamento? Elon Musk promuove Meta Verified: 'era inevitabile'

Nella giornata di ieri abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa all’arrivo di Meta Verified, il nuovo programma di abbonamento di Facebook che permette di ottenere la spunta di profilo verificato ed offre anche vantaggi aggiuntivi. Tra le reazioni giunte spicca quella di Elon Musk.

Il CEO di Twitter, che ha immediatamente lanciato il servizio Twitter Blue per gli utenti, commentando la scelta del collega Mark Zuckerberg ha affermato che si tratta di una scelta “inevitabile”. Il commento è arrivato in. risposta ad un tweet giunto da un profilo che aveva accusato Mr.Facebook di copiare Twitter.

I due programmi però sono differenti tra di loro: Twitter Blue offre una platea molto superiore di servizi ed all’aggiunta del profilo verificato si aggiunge anche la riduzione del 50% degli annunci pubblicitari mostrati in homepage, la possibilità di inserire NFT come immagini profilo ed altri vantaggi in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Meta, dal suo canto con il sistema Meta Verified da 11,99 Dollari al mese offre la spunta blu ed assistenza aggiuntiva. L’implementazione partirà dall’Australia e Nuova Zelanda all’inizio di questa settimana, e non è escluso che possa approdare anche in altri mercati successivamente. La scelta di Facebook ha scatenato le reazioni controverse di molti utenti, che non hanno accolto favorevolmente questa decisione.