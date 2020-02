Facebook pagherà gli utenti per registrare delle tracce audio

La lotta tra i giganti del web si sta spostando anche sui sistemi di riconoscimento facciale, ed in quest'ottica arriva la notizia che Facebook ha intenzione di lanciare un nuovo programma chiamato "Pronunciations", che pagherà gli utenti per accedere alle registrazioni vocali.

Secondo quanto affermato da Facebook, coloro che rientrano nel programma dovranno registrare la frase "Hey Portal" seguita dal nome di una persona presente nella lista amici. Sarà possibile farlo con nomi di massimo 10 contatti, e bisognerà effettuare la registrazione almeno due volte.

Il "listino prezzi" però non è molto generoso. Al termine della prima serie si otterranno 200 punti nell'app Viewpoint, che non potranno essere riscossi fin quando non si raggiunge quota 1.000 punti, l'equivalente di 5 Dollari da trasferire su PayPal. Facebook però afferma che ad alcuni utenti potrebbe essere offerta la possibilità di effettuare fino a cinque set di registrazioni, che permettono di raggiungere l'obiettivo dei mille punti.

La società di Mark Zuckerberg ha precisato che le registrazioni vocali non saranno collegate ai profili Facebook e la società non condividerà l'attività di Viewpoint sul social network o altri servizi di sua proprietà senza chiedere l'autorizzazione.

Il programma sarà inizialmente disponibile per gli utenti americani con almeno 18 anni compiuti, che hanno più di 75 amici su Facebook.