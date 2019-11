Facebook pagherà gli utenti per rispondere ai sondaggi con Viewpoints

A seguito della chiusura del programma Onavo, che aveva fatto a lungo discutere, Facebook ha annunciato una nuova applicazione chiamata "Viewpoints", che funzionerà in maniera simile a Google Opinion Rewards e pagherà gli utenti per la partecipazione a sondaggi, attività e ricerche di mercato.

Il social network di Mark Zuckerberg trasferirà i soldi accumulati direttamente sull'account Paypal associato, in maniera simile a Gimmelike, ed utilizzerà le informazioni raccolte per migliorare prodotti come l'applicazone Facebook, Instagram, Whatsapp, ma anche per Portal ed i dispositivi Oculus.

Il funzionamento è semplice: dopo aver impostato un account su Facebook, l'applicazione inviterà gli utenti a partecipare ai programmi. Prima di dare l'ok, verranno spiegate le informazioni raccolte, il loro utilizzo ed i punti che si riceveranno per il completamento. Ogni programma prevede il raggiungimento di un limite di punti minimo, solo in questo caso verrà effettuato il pagamento in automatico all'account Paypal.

Facebook potrebbe anche chiedere informazioni come il nome, l'indirizzo email, il paese di residenza, la data di nascita, il sesso e la posizione prima di partecipare ai sondaggi. La società di Menlo Park ha promesso che non venderà i dati a società terze.

Attualmente l'applicazione è disponibile negli App Store di iOS ed Android solo negli Stati Uniti, ma dovrebbe presto arrivare altrove.