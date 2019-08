Facebook pagherà gli utenti che individuano le vulnerabilità di Libra

L’associazione non profit che sovraintende i lavori sulla nuova criptovaluta di Facebook chiamata Libra, il cui lancio è previsto per il 2020, pagherà gli utenti che saranno in grado di individuare i problemi di sicurezza nella tecnologia alla base della valuta virtuale.

I partecipanti al nuovo programma di “bug bounty” potranno ricevere fino a diecimila dollari nel caso individuino un problema critico. L’associazione varierà l’entità del “premio” in base alla tipologia e alla gravità della vulnerabilità scovata.

“Stiamo lanciando questa campagna ora, molto prima che la blockchain di Libra diventi attiva”, ha dichiarato Dante Disparte, responsabile delle comunicazioni di Libra Association. “La nostra speranza è che le persone di tutto il mondo possano rivolgersi a Libra per risolvere le proprie esigenze quotidiane, quindi l’infrastruttura deve essere solida e affidabile”.

L’annuncio di Facebook circa la nuova criptovaluta ha dato il via ad una serie di preoccupazioni da parte delle istituzioni, il cui timore è relativo al possibile uso illecito e criminale della valuta virtuale.

Disparte ha dichiaro che il codice della blockchain di Libra non è ancora stato finalizzato e che la società non lo lancerà fino a quando “le preoccupazioni normative non saranno risolte e non saranno ricevute le necessarie autorizzazioni”.

Nel frattempo, sembra che alcuni dei promotori di Libra stiano abbandonando il progetto. Le criptovalute entreranno nella nostra vita quotidiana?