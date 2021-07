Facebook in panico con i partner pubblicitari: iOS 14.5 ha danneggiato social e aziende?

La funzionalità di iOS 14.5 per bloccare il tracciamento da parte delle applicazioni ha riscosso moltissimo successo tra gli utenti, tanto che poco dopo il lancio il 96% degli utenti l’aveva già attivata. Questo, però, sembrerebbe avere scosso molto Facebook che, ora, si trova in difficoltà con tutti i suoi partner pubblicitari.

Stando a quanto riportato da Bloomberg e ripreso da PhoneArena, tale feature avrebbe causato una certa agitazione ai vertici di Facebook e anche tra i vari inserzionisti presenti nel social network in quanto la sua attivazione impedirebbe di fornire metriche chiave selezionate relative ai clienti. Nello specifico, tutti coloro che hanno avviato campagne pubblicitarie su Facebook nel corso dell’ultimo mese ora non sono più in grado di raccogliere dati sulle vendite dirette ai propri clienti.

Come se non bastasse, i gestori della piattaforma di Mark Zuckerberg ora sono incapaci di mostrare i prodotti di un'azienda ai potenziali clienti o reindirizzare questi ultimi ad altre pagine legate a un prodotto già acquistato. In altre parole, l’attivazione del blocco del tracciamento sta impedendo il raccoglimento di statistiche attendibili, fattore estremamente negativo per l’industria pubblicitaria.

Un venditore ha detto la sua in merito a questo grave problema: “La politica di Apple sta danneggiando la capacità delle aziende di utilizzare i propri budget pubblicitari in modo efficiente ed efficace e le limitazioni create sono determinate dalle restrizioni di Apple a proprio vantaggio. Crediamo che annunci personalizzati e privacy degli utenti possano coesistere”. A tal proposito, Facebook stessa starebbe lavorando su “nuove funzionalità pubblicitarie che richiedono meno dati per misurare il successo di un annuncio”, ma ancora non si sa nulla di concreto al riguardo.

Intanto, Facebook ha lanciato la nuova piattaforma per newsletter Bulletin.