I Facebook Papers sono online, e le loro rivelazioni sono sconvolgenti

Mentre ieri Facebook pensava al futuro, annunciando il rifacimento dei suoi social e l'aumento dell'intensità del lavoro sul metaverso, venivano pubblicati in rete i Facebook Papers, una serie di documenti segreti trapelati dalla "whistleblower" ed ex-dipendente del colosso informatico Frances Haugen.

I Papers stanno causando enormi problemi all'azienda di Mark Zuckerberg e potrebbero essere uno dei motivi che hanno spinto Facebook a cambiare nome, incrinandone la reputazione politica e tra il pubblico. I documenti sono in realtà in circolazione da diverse settimane, ma finora non erano mai stati messi a disposizione della stampa generalista. Haugen, invece, ha deciso di consegnarli nella loro totalità a varie testate dopo essersi inizialmente affidata solo al Washington Post.

Tra le informazioni emerse dai Papers ve ne sono alcune decisamente preoccupanti: anzitutto, Facebook non sarebbe stata in grado di arginare gli antivaccinisti e, in generale, la disinformazione sul Covid-19 sulle sue piattaforme. La piattaforma è stata criticata da diverse voci per via dello scarso impegno profuso a tali fini, ed è stata persino accusata dal Presidente americano Joe Biden di "uccidere le persone" permettendo la propaganda no-vax.

Nei Papers emergono le voci di due impiegati di Menlo Park, che dicono che Facebook avrebbe fallito nella moderazione dei commenti: secondo uno dei due, "lo scetticismo sui vaccini è maggiore nei commenti, ma la nostra capacità di trovare delle frasi scettiche è pessima in inglese e praticamente inesistente nelle altre lingue. Abbiamo bisogno di linee guida nuove contro lo scetticismo vaccinale nei commenti". L'altro dipendente, invece, replica che "I commenti sono una parte importante della disinformazione su Facebook, e sono quasi del tutto un punto cieco per noi in termini di rispetto delle regole e di trasparenza, al momento".

Un'altra importante notizia emersa con i Papers è che Apple aveva intenzione di rimuovere le app di Menlo Park dall'App Store di iOS, confermando un recente rumor sul rapporto tra Apple e Facebook. L'azienda di Cupertino avrebbe minacciato Zuckerberg di rimuovere i suoi software dal proprio negozio online il 23 ottobre 2019, dopo che un servizio di BBC News Arabia aveva scoperto un vero e proprio mercato di lavoratori domestici su Instagram, nel quale addirittura i venditori consigliavano di maltrattare le persone "acquistate", privandole per esempio del passaporto.

Secondo i report, Facebook sapeva dei fenomeni di schiavismo sulle sue app, ma non ne conosceva la portata reale, anche perché solo una minima parte del totale era stata segnalata dagli utenti alla piattaforma. Solo dopo la minaccia di Apple, che secondo un dipendente avrebbe avuto "severe conseguenze sul nostro business", l'azienda si sarebbe messa a scandagliare la piattaforma alla ricerca di keyword e hashtag menzionati nel report della BBC, rimuovendo più di mille account e ben 129.121 contenuti di vario tipo.

Infine, tra le numerose informazioni trapelate online vi è anche quella secondo cui Mark Zuckerberg sarebbe intervenuto contro il team di integrità civica dell'azienda: il team ha lo scopo di valutare le regole di Facebook e Instagram e verificare che esse siano etiche e corrette anche dal punto di vista morale, oltre che in linea con le leggi vigenti in vari Paesi del mondo.

L'intervento del CEO del colosso informatico sarebbe avvenuto in occasione di una legge promulgata in Vietnam, che imponeva la censura su ogni contenuto contro lo Stato: la legge riguardava molti ambiti della vita sociale vietnamita, tra cui i social network, ma il team di integrità civica di Facebook aveva invitato l'azienda a non seguirla. Al contrario, Zuckerberg si sarebbe imposto perché in Vietnam la piattaforma adottasse un sistema di moderazione più aggressivo, senza fornire tuttavia delle motivazioni precise per la sua scelta.

Secondo Haugen, in una testimonianza resa davanti al Congresso americano, le intrusioni del CEO sarebbero state sistematiche ed avrebbero spento sul nascere ogni progetto del team di integrità civica per rendere i social meno "violenti". Molti altri impiegati di alto rango dell'azienda sarebbero coinvolti nella questione, poiché avrebbero dimostrato dei comportamenti identici a quelli di Zuckerberg, causando il malcontento nel team etico e portando uno dei suoi responsabili a scrivere nel 2019 che "se vogliamo veramente cambiare lo stato del nostro ecosistema di informazioni, abbiamo bisogno di una rivoluzione, non di un'evoluzione del sistema stesso".