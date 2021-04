Facebook Pay permetterà i pagamenti tramite codice QR: come funzioneranno

Facebook Pay è stato lanciato nel novembre 2019 su tutte le piattaforme del colosso di Mark Zuckerberg, proponendo così all’utenza un nuovo sistema di pagamento compatibile con PayPal in tutto il mondo...o quasi, dato che non è ancora noto nulla sull’espansione oltre i confini degli Stati Uniti. Ciononostante, continuano ad arrivare grandi novità.

Stando a quanto riportato da MacRumors, infatti, gli sviluppatori di casa Facebook Inc. ora starebbero testando una nuova feature per effettuare i pagamenti tramite codice QR esattamente come in altre famose piattaforme, tra cui Venmo. In questo modo, all’utente sarà sufficiente scansionare il codice di un amico con la fotocamera del proprio smartphone per inviare o richiedere denaro.

Sotto il QR, invece, verrà aggiunto il link di pagamento condivisibile anche al di fuori di Facebook, Instagram e WhatsApp, esattamente come nella schermata che trovate in calce all’articolo dove appare l’URL personalizzata secondo lo stampo “https://m.me/pay/UserName”. A confermare, poi, l’avvio della fase di prova di questa feature negli Stati Uniti è stato un funzionario della società statunitense: “Per rendere i pagamenti su Messenger ancora più semplici, abbiamo iniziato a testare la possibilità per le persone di utilizzare codici QR e link di pagamento quando desiderano inviare o richiedere denaro”.

Egli ha però evidenziato che questo test sarà accessibile e avrà luogo solamente sul mercato domestico statunitense e che richiederà agli utenti di collegare una carta di debito Visa o Mastercard, un account PayPal o una delle carte supportate dalla piattaforma. Infine, sarà necessario essere maggiorenni e impostare la valuta preferita sui dollari statunitensi all’interno delle applicazioni interessate.

Sarà certamente interessante vedere se e quando arriverà in Italia, ma anche quale potrebbe essere il suo successo. L’ultimo enorme data leak che ha coinvolto oltre 500 milioni di utenti Facebook, tra cui lo stesso Mark Zuckerberg, ha sollevato infatti molti dubbi riguardo la sicurezza dei dati contenuti nei server della piattaforma.

Sempre rimanendo in ambito Facebook, la società starebbe lavorando per lanciare un’altra app pensata alla reintegrazione degli ex detenuti nella società.