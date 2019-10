Facebook penserà alla nostra salute con Preventive Health

Facebook ha annunciato il lancio di un nuovo strumento battezzato Preventive Health, che attualmente è disponibile solo negli Stati Uniti. La società di Mark Zuckerberg ha sottolineato che il tool consentirà di scoprire, tramite l'app mobile, il tipo di screening preventivo raccomandato in base al sesso e l'età.

Preventive Health quindi consiglierà di effettuare le analisi del sangue per scoprire se si ha il diabete, il colesterolo o una mammografia.

Inizialmente lo strumento si concentrerà su test relativi a malattie cardiache ed al cancro, che rappresentano le due principali cause di morte negli Stati Uniti e che colpiscono milioni di persone ogni anno. Preventive Health consentirà di impostare un promemoria per il checkup e di contrassegnarli come completati.

Facebook, per gli utenti americani, sottolinea che i test consigliati da Preventive Health sono gratuiti con la copertura assicurativa, ma il tool è anche in grado di indicare opzioni a basso costo. Qualora i servizi di localizzazione dovessero essere attivi, sarà possibile utilizzare l'app per trovare i centri sanitari qualificati più vicini.

Ma non è tutto, perchè è anche in grado di indirizzare le persone verso postazioni dove è possibile effettuare vaccini antinfluenzali, farmacie, cliniche e pronto soccorsi.

Il social network ha infine sottolineato che Preventive Health non fornisce all'azienda l'accesso ai risultati dei test. Facebook inoltre non condividerà l'attività con app di terze parti.