Facebook perde download a vista d'occhio: 30% in meno rispetto al 2020

Sembra che non si tratti esattamente di uno dei periodi più rosei per Facebook. Infatti, le "diatribe" con Apple potrebbero rappresentare la causa di un calo consistente dei download.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, il numero delle installazioni dell'applicazione ufficiale del social network di Mark Zuckerberg e soci ha subito un calo del 30% rispetto allo scorso anno. I dati, relativi sia al Play Store di Google che all'App Store di Apple, provengono da un'analisi effettuata da AppFigures. Secondo quest'ultima fonte, a maggio 2020 ci furono, considerando sia l'app principale che quella "Lite", 15 milioni di download ogni settimana.

Il numero di installazioni è calato costantemente con il passare del tempo. Per intenderci, a giugno 2020 le nuove installazioni erano 13 milioni a settimana. Recentemente c'è inoltre stato un altro calo consistente. Infatti, ad aprile 2021 i download risultano circa 11 milioni a settimana. Insomma, la crescita degli utenti dell'applicazione ufficiale di Facebook sta rallentando considerevolmente.

Per qualcuno i dati citati in precedenza potrebbero voler dire poco, ma dovete sapere che si tratta di una situazione inusuale per Zuckerberg e soci. Infatti, si tratta della prima volta da molto tempo che i download subiscono un calo prolungato di questo tipo. Quali sono le motivazioni che hanno portato a questa situazione? Stando agli analisti, probabilmente la crescita di TikTok e la questione privacy stanno giocando un ruolo fondamentale.