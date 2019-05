Facebook e politica: Salvini aumenta le interazioni, Zingaretti fa il pieno di fan

Interessante studio effettuato dall'esperto di social media Vincenzo Cosenza, che proprio nel day after le elezioni Europee ha pubblicato sul proprio blog alcuni dati relativi ai profili social dei politici italiani.

Dalle rilevazioni è emerso che Matteo Salvini, il leader della Lega e Ministro dell'Interno, nell'ultimo mese ha registrato una crescita di interazioni su Facebook. Il collega del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, è invece quello che ha riportato il numero più alto di nuovi fan se si conta la base di partenza. Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle ed anch'esso vice presidente del Consiglio, ha recuperato terreno per quanto riguarda i followers, mentre a quanto pare è rimasto stabile in termini di interazioni.

Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli d'Italia, ha riportato un aumento sia in termini di fan che interazioni mentre Silvio Berlusconi è quello che ha registrato più difficoltà ad emergere.

In termini di dati concreti, Salvini è cresciuto quasi del 13% in termini di engagement, mentre lo stesso risultato non si può dire se si parla di fan. Secondo l'esperto le motivazioni sono da ricercare nel fatto che "la sua base è già la più ampia di tutti", mentre durante la Campagna Elettorale per le Europee ha speso "oltre 120 mila Euro in advertising", in base ai dati messi a disposizione da Zuckerberg.

Zingaretti ha incrementato la base di fan dello 0,41% per ogni settimana, mentre Di Maio e Berlusconi su Facebook sono i meno performanti a differenza della Meloni che è cresciuta sia per quanto riguarda i follower che le interazioni.

Cosenza però osserva che Facebook in Italia "non è rappresentativo dell'elettorato ma si può dire che la sua osservazione attenta può dare segnali soprattutto su fenomeni popolari, segnali che poi vanno approfonditi con altre tecniche di ricerca tradizionali".