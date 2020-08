Facebook contro le politiche di Apple: l'app Gaming è senza giochi su iOS

A Facebook non vanno a genio le politiche di Apple relative alla pubblicazione di applicazioni sull'App Store. Non si tratta di certo della prima azienda che si esprime in modo critico a tal proposito.

Stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e SlashGear, l'applicazione Facebook Gaming su Android consente sia la visualizzazione di live streaming legate ai propri videogiochi preferiti che l'utilizzo di alcuni mini-giochi. Tuttavia, su iOS questi Instant Games non sono disponibili. Il motivo è da ricercarsi nelle restrizioni legate alle politiche di Apple, che non hanno consentito all'azienda di Mark Zuckerberg di inserire i succitati mini-giochi.

Come potete ben immaginare, a Facebook non sembra essere andata molto giù questa decisione dell'azienda di Cupertino e per questo motivo ha pubblicato l'applicazione sull'App Store, ma sul Web è circolata un'immagine, a quanto pare diffusa dalla stessa società di Mark Zuckerberg, che sembra quasi "prendere in giro Apple". Infatti, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, è semplicemente stato barrato il riquadro "Play", inserendo un asterisco e accompagnandolo con la scritta "Edited on iPhone" ("Modificato su iPhone").

Sheryl Sandberg di Facebook ha dichiarato in merito: "Purtroppo, abbiamo dovuto rimuovere interamente tutte le funzionalità di gameplay per ottenere l'approvazione di Apple per pubblicare l'app di Facebook Gaming sull'App Store. [...] Questo significa che gli utenti iOS avranno un'esperienza inferiore rispetto a chi usa Android". Tra l'altro, stando anche a quanto riportato da The Verge, a quanto pare Apple avrebbe rifiutato più volte la pubblicazione dell'app nel corso degli ultimi mesi.