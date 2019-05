Facebook porta il Messenger sul desktop: in arrivo l'app per Mac e Windows

Facebook continua a lavorare sul proprio comparto di messaggistica istantanea. La società di Mark Zuckerberg, nel corso della conferenza F8 tenuta a San Josè, in California, ha annunciato che il client Facebook Messenger sarà presto disponibile su PC desktop tramite applicazioni standalone per Mac e Windows.

Il lancio è previsto entro la fine dell’anno, ma al momento non sono state diffuse informazioni sulla possibile data d’inizio del rollout.

Facebook ha affermato che, sebbene al momento ci siano più smartphone che PC attivi a livello mondiale, il settore dei computer è rimasto praticamente fermo da questo punto di vista, il tutto a discapito di coloro che lo usano anche per lavorare. E dal momento che la messaggistica rappresenta una priorità dell’azienda, indipendentemente dalla piattaforma, si è scelto di lanciare un’applicazione che consenta agli utenti di comunicare tra di loro, restando nell’ecosistema Facebook.

“Le persone vogliono inviare messaggi senza problema da qualsiasi dispositivo e, a volte, vogliono solo un po’ più di spazio per condividere e connettersi con le persone a cui tengono di più” ha affermato Facebook in una nota.

E’ chiaro che questa mossa potrebbe anche tradursi in un aumento dei profitti per il Messenger, che potrebbe diventare un’applicazione più attraente per le aziende che acquistano pubblicità. La società intende comunque aggiungere altri strumenti di business alle proprie app di messaggistica, rendendole un canale primario anche per i servizi d’assistenza da parte delle aziende.

La versione desktop di Messenger includerà il supporto alle chiamate audio, le videochiamate di gruppo ed altre funzionalità presenti nella versione mobile.



Sul possibile ritorno nell'app principale invece non sono state diffuse informazioni.