Facebook Portal arriva in Europa, con supporto a Whatsapp

Facebook, nel corso della conferenza F8 in cui ha svelato il nuovo Messenger , ha annunciato che Portal e Portal Plus, i due smart speaker con schermo, saranno presto disponibili anche in Canada ed Europa. Il lancio è previsto per il prossimo autunno, ma al momento non è stata diffusa nessuna data di lancio ufficiale.

Il dispositivo però supporterà anche le chiamate tramite Whatsapp, che saranno crittografate utilizzando il sistema end-to-end.

Il Portal base costa 199 Dollari, mentre la variante più grande ha un prezzo di 349 Dollari. Il lancio è avvenuto lo scorso anno, nel bel mezzo dello scandalo Cambridge Analytica che ha pesantemente minato la fiducia degli utenti nei confronti del social network. Nonostante ciò, però, il sito ha comunque affermato di aver registrato dei dati di vendita superiori alle aspettative, che l’hanno spinto ad espandere la disponibilità e distribuzione.

Tra le altre funzionalità annunciate c’è Superframes, che permette di visualizzare le foto dal feed di Instagram e Facebook sullo schermo di Portal, che quindi si trasforma in una vera e propria cornice digitale.

Entro la fine dell’anno sarà anche possibile trasmettere in streaming Facebook Live, ma il colosso di Menlo Park ha anche affermato che sta lavorando su un assistente vocale per Portal che gli possa consentire di competere al meglio con Alexa di Amazon ed Assistant di Google.