Facebook Portal arriva in Italia dal 15 Ottobre: si parte da 149 Euro

Facebook annuncia oggi l'arrivo in Italia della famiglia di prodotti Portal, gli smart speaker già disponibili da tempo negli Stati Uniti che offrono vari modi per connettersi con gli amici e persone care. Il colosso di Mountain View ha anche svelato l'ampliamento della gamma, con tre modelli: Portal, Portal Mini e Portal TV.

Oltre agli USA e Canada, Portal infatti arriverà anche in Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Australia e Nuova Zelanda. Il debutto è previsto per il 15 Ottobre, ma nel frattempo è già possibile effettuare il preordine tramite il sito ufficiale ed alcuni punti vendita.

Portal Mini costa 149 Euro ed insieme a Portal (199 Euro) saranno spediti a partire dal 15 Ottobre. Portal TV, ovvero il modello da 169 Euro, invece potrà essere acquistato dal 5 Novembre. Ad ogni modo, Facebook ha già annunciato che acquistando due Portal qualunque gli utenti otterranno uno sconto di 50 Euro.

I nuovi Portal e Portal Mini includono una cornice dal design elegante, che permette di orientarli sia in verticale che orizzontale. Portal Mini ha uno schermo in alta definizione da 8 pollici, mentre il Portal ha una diagonale da 10 pollici che permette di visualizzare comodamente foto e video ed effettuare videochiamate anche tramite Whatsapp. Ovviamente sia Portal che Portal Mini sono dotati di uno speaker integrato che consente anche di ascoltare la musica.

Portal TV, infine, consente di effettuare videochiamate nello schermo più grande e come gli altri si attiva semplicemente pronunciando il comando "Hey Portal". La Smart Camera con tecnologia basata sull'IA invece esegue la panoramica e lo zoom in modo intelligente, che permette di muoversi liberamente restando nel riquadro. In Portal è integrata Alexa, con le relative Skill.



Per il momento le funzionalità software sono disponibili solo in inglese ed americano e saranno attivate anche nella nostra lingua successivamente con un aggiornamento.