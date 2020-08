Facebook Portal, disponibili nuove applicazioni per le videoconferenze

Facebook Portal è un dispositivo pensato per effettuare videochiamate tramite i servizi messi a disposizione dall'azienda di Mark Zuckerberg. Abbiamo già analizzato il prodotto nella nostra recensione di Facebook Portal e Portal TV, ma torniamo a trattare l'argomento per via dell'arrivo di nuove app legate alle videoconferenze.

Infatti, tramite un post pubblicato sul suo blog ufficiale, Facebook ha fatto sapere di aver integrato altri strumenti pensati per consentire alle persone di utilizzare Portal come uno strumento di lavoro da remoto, aspetto che può interessare molte persone in questo periodo non esattamente dei migliori a causa delle problematiche derivanti dal COVID-19.

In ogni caso, le applicazioni coinvolte sono BlueJeans, GoToMeeting, Webex e Zoom, tutti software particolarmente utilizzati in ambito lavorativo (anche se Zoom recentemente ha preso piede anche per quanto riguarda i singoli utenti). Le succitate applicazioni verranno rese disponibili a partire dal mese di settembre 2020 su Portal Mini, Portal e Portal+, mentre bisognerà attendere un po' di tempo in più per quanto riguarda Portal TV.

Insomma, la società di Mark Zuckerberg sta continuando a supportare i suoi dispositivi, introducendo varie funzionalità che mirano a rendere più agevole lo smart working.

Rimanendo in casa Facebook, ultimamente sembra essere un periodo di novità. Infatti, l'azienda ha da poco annunciato la fine di Classic Facebook (esperienza desktop).