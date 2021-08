Facebook, quali sono i post più visti? Il social network risponde

Siamo ormai abituati a conoscere le statistiche relative alle visualizzazioni di molti contenuti. Infatti, piattaforme come YouTube hanno piazzato in bella vista questo dato, consentendo di fatto agli utenti di comprendere in autonomia la popolarità di un contenuto. Tuttavia, effettuare quest'operazione risulta un po' più complesso su Facebook.

Nonostante questo, la società di Mark Zuckerberg ha deciso di rilasciare dei dati ufficiali. In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, nonché come si può leggere sul portale ufficiale della stessa Facebook, i 10 post più visti da parte degli utenti statunitensi mediante il News Feed nel corso del Q2 2021 sono quelli presenti di seguito.

Facebook: i 10 post più visti negli USA nel Q2 2021

Insomma, le persone sembrano apprezzare particolarmente i contenuti "divertenti" o che richiedono poco tempo a livello di interazione. In ogni caso, sicuramente i dati rilasciati a livello ufficiale da Facebook risultano interessanti, in quanto non si vedono spesso "classifiche" di questo tipo.

Tra l'altro, la società di Mark Zuckerberg ha anche "divulgato" altre informazioni legate, ad esempio, ai domini più visitati a partire da Facebook nello stesso periodo. Invitandovi a consultare il sito Web in fonte per ulteriori informazioni (relative anche ai link e alle pagine più viste), dovete sapere che il dominio più "visto" in tal senso è quello di YouTube, dato che ha raggiunto 181,3 milioni di visualizzazioni. Completano il podio Amazon e UNICEF, che hanno rispettivamente raggiunto 134,6 milioni e 134,4 milioni di visualizzazioni.