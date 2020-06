Facebook, potete 'correggervi' con la nuova funzione per i vecchi post

Ci siamo passati tutti. Quando ci siamo iscritti su Facebook eravamo molto meno maturi di oggi e all'epoca abbiamo pubblicato qualche post che ci fa un po' "vergognare". Finora era difficile "correggere" i propri post passati, ma adesso il social network dispone di una funzionalità che consente di trovare tutto più rapidamente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget e come scritto dalla stessa Facebook sul suo blog ufficiale, l'azienda di Mark Zuckerberg si è resa conto che la bacheca degli utenti può potenzialmente essere molto difficile da "esplorare", soprattutto per coloro che sono soliti pubblicare molti post. Inoltre, dover cancellare i vecchi post uno per uno è un po' scomodo.

Per questo motivo, arriva la funzionalità Manage Activity, che permette di utilizzare dei filtri per cercare i propri post passati ed eliminare questi ultimi rapidamente, anche selezionandone più di uno alla volta. Ad esempio, se in passato avete lasciato messaggi di ammirazione verso qualche videogioco che poi non vi è piaciuto o qualche smartphone che non si è rivelato all'altezza delle aspettative, potreste pensare di cercare il nome del prodotto coinvolto ed eliminare tutti i post positivi al suo riguardo.

In ogni caso, è possibile mantenere i vecchi post visibili solamente dal proprio account, in modo da ricordarsi della figura non esattamente esaltante fatta all'epoca e segnarsi di non farla mai più. Interessante anche il fatto che Facebook mantenga in memoria per 30 giorni i post spostati nel cestino, così che l'utente possa ripristinarli nel caso cambiasse idea.

La funzionalità è in fase di rollout a partire da oggi 2 giugno 2020 ed è accessibile tramite l'Activity Log. Probabilmente raggiungerà tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane: sembra che per il momento sia prevista per le applicazioni per dispositivi mobili di Facebook.