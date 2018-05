Facebook potrebbe lanciare i suoi smart speaker prima nel resto del mondo, poi in America

Facebook avrebbe intenzione di rilasciare i suoi smart speaker prima nei mercati al di fuori dell'America, e renderli disponibili solo in un secondo momento nel suo paese natale. La motivazione, secondo CNBC, starebbe nella preoccupazione degli utenti statunitensi per la sorte dei propri dati, sollevata dallo scandalo Cambridge Analytica.

Uno scandalo che pare aver minato profondamente il modo in cui gli americani vedono la creatura di Mark Zuckerberg e tutto ciò che ci gravita attorno, e che avrebbe addirittura portato il co-fondatore ed amministratore di Whatsapp, Jan Koum, a lasciare la compagnia. "Vittime" delle cattive acque dal punto di vista mediatico in cui sta navigando il social network sarebbero anche i due smart speaker, su cui Facebook (sempre secondo i rumor) sarebbe al lavoro dallo scorso agosto.

I device in questione sarebbero Portal, simile all'Echo Show di Amazon e dotato di schermo touchscreen da 15.6 pollici, disponibile al prezzo di 499 dollari, ed uno di dimensioni più contenute che emulerebbe le funzioni del "piccolo" Echo proponendo solamente uno speaker. Stando sempre alle indiscrezioni, Facebook avrebbe dovuto presentare i due device all'F8 previsto per quest'anno, ma i recenti scandali e le conseguenti risposte date dagli utenti avrebbero costretto il colosso a rivedere i propri piani.

Poco male, visto che comunque i profitti del social network non sembrano aver minimamente risentito del caso Cambridge Analytica.