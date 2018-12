Facebook potrebbe lanciare una criptovaluta per Whatsapp

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, Facebook starebbe cercando di lanciare una criptovaluta che possa alimentare i trasferimenti di denaro su Whatsapp. L'indiscrezione segue l'annuncio di inizio anno che parlava della creazione di un gruppo dedicato alla blockchain.

Il team sarebbe guidato dall'ex capo di PayPal e Facebook Messenger David Marcus e secondo la popolare agenzia di stampa starebbe cercando di sviluppare uno "stablecoin", ovvero un tipo specifico di criptovaluta con valore legato al Dollaro. Il tutto per facilitare i trasferimenti di denaro all'interno dell'app di messaggistica. Sempre Bloomberg sottolinea che inizialmente la criptovaluta dovrebbe essere disponibile solo in India.

Facebook starebbe anche al lavoro per assumere impiegati specializzati nel campo della crittografia e delle monete virtuali.

Parlando con il Business Insider, che ha chiesto chiarimenti sulla questione, il portavoce di Facebook Travis Reed ha affermato che "come molte altre società, Facebook sta esplorando i modi per sfruttare la potenza del blockchain. Il nuovo team sta esplorando molte applicazioni diverse della tecnologia".

Chiaramente almeno al momento non sono disponibili indicazioni sul lancio di questa criptovaluta, tanto meno sul suo funzionamento. L'ingresso di Facebook in questo nuovo settore però potrebbe portare ad un aumento del valore anche delle monete virtuali più popolari, come il Bitcoin, in quanto rappresenta un'iniezione di fiducia nella tecnologia.