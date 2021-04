Facebook prepara nuove feature lato 'social audio' e per trasferire post

Facebook continua a ricevere sempre più funzionalità per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti di tutto il mondo: dopo l’introduzione del tag per identificare le pagine satiriche, gli sviluppatori del colosso di Mark Zuckerberg ora stanno lavorando sull’export dei post e tante novità lato “social audio” per controbattere a Clubhouse.

La prima feature che vedremo riguarderà la possibilità di archiviare i propri post creati sul sito e trasferire una copia su altri servizi come Google Docs, WordPress o Blogger, esattamente come il già disponibile strumento rilasciato dalla stessa Facebook Inc. per trasferire le fotografie pubblicate sul social network a Google Foto. Entrambe le funzionalità permettono, dunque, di conservare sia una versione del contenuto sulla piattaforma che su altri servizi cloud e blog.

Come accedere allo strumento? In realtà è molto semplice: basterà aprire il menu Impostazioni, cliccare su "Le tue informazioni di Facebook" e selezionare "Trasferisci una copia delle tue informazioni", per poi scegliere dove trasferire i dati, accedere all'account della piattaforma d’interesse e confermare il trasferimento.

Va notato, però, che i dati del post trasferiti al servizio voluto non includeranno anche i commenti di altri utenti in quanto vengono visti dalla funzionalità come appartenenti a un account separato, ergo per tutelare la privacy degli iscritti al social network.

Le novità esclusivamente legate alla nuova, presunta serie di prodotti “social audio” vedranno il lancio di un prodotto simile a Clubhouse – con ogni probabilità si parla di Hotline, sviluppato dal team interno NPE -, ma anche di qualche ulteriore strumento insieme a Spotify lato podcast, sebbene non sia chiaro quale sarà il rapporto tra le due società in tale contesto. Secondo i rapporti pubblicati in rete, tutte queste novità non vedranno la luce prima della fine della primavera di quest'anno.

Nel mentre si pensa anche al nuovo servizio di casa Facebook dedicato allo speed dating chiamato Sparked.