Facebook prepara il proprio smartwatch: avrà un design modulare e fotocamera integrata?

Secondo quanto riferito da The Verge, Facebook avrebbe messo gli occhi sul mercato degli smartwatch e punterebbe a lanciare nel 2022 il suo primo Facebook Watch. Il colosso di Menlo Park avrebbe investito sul progetto quasi un miliardo di Dollari e punterebbe a vendere l'indossabile ad un prezzo di circa 400 Dollari.

The Verge riferisce che il Facebook Watch avrà una scocca in acciaio inossidabile con design modulare, display staccabile e doppia fotocamera per catturare contenuti da condividere poi su Facebook o Instagram.

A quanto pare dietro il progetto ci sarebbe la volontà del CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, di trovare un modo per inserirsi in mercati in cui iOS ed Android detengono la supremazia a livello hardware.

Il Facebook Watch dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni nero, bianco ed oro e sarà basato su una versione modificata di Android con tanto di companion app per i due principali OS mobili. Il modulo principale dello smartwatch si staccherà dal cinturino ed includerà una fotocamera frontale per le videochiamate ed una lente principale in grado di girare video a 1080p con autofocus.

L'obiettivo di Facebook però è anche fare in modo che le aziende di terze parti sviluppino accessori per il proprio smartwatch: l'esempio lampante è un accessorio che permetterà di utilizzare il display su uno zaino o su un altro capo d'abbigliamento come una GoPro.