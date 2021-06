Facebook presenta l'IA che può creare un Font a partire da una sola parola

Mentre attendiamo impazienti di scoprire cosa bolle in pentola in casa Facebook sul progetto smartwatch, il social network americano ha svelato al mondo il suo nuovo modello di intelligenza artificiale dalle caratteristiche davvero peculiari.

Il modello TextStyleBrush infatti, è perfettamente in grado di replicare uno stile di scrittura e dunque generare un intero set di caratteri a partire da una singola parola, indipendentemente dal fatto che si tratti di scrittura a mano o a macchina.

Un grande passo in avanti per questo peculiare ambito dell'informatica moderna, già ricco di proposte nel campo della riproduzione di volti e voci e che per la scrittura a oggi si fermava ad attività ben circoscritte. Questo significa "comprendere stili di testo illimitati non solo per tipografia e calligrafia diverse, ma anche per diverse trasformazioni, come rotazioni, testo curvo e deformazioni che si verificano tra carta e penna durante la scrittura a mano, disordine sullo sfondo, e il rumore dell'immagine".

Ovviamente anche TextStyleBrush ha i suoi limiti, che riguardano principalmente il tipo di superficie su cui è presente la scritta o il colore stesso della parola. Negli scenari supportati invece, ha presentato una precisione elevatissima.

Quanto ai risvolti, non mancano certamente le preoccupazioni. Come suggerisce la fonte, fra questo modello IA e possibili attacchi scritti di tipo DeepFake il passo è davvero breve. A tal proposito Facebook ha affermato che servirà lavorare su modelli in grado di "imparare a rilevare meglio questo nuovo stile di deepfake e costruire sistemi robusti per combatterli".