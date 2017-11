Facebook presto potrebbe consentire di scambiare denaro

Facebook a quanto pare sarebbe intenzionata di entrare nel settore dei pagamenti. La società di Mark Zuckerberg, infatti, starebbe per iniziare i test di una funzione che consentirà agli utenti di scambiarsi denaro.

A riportare la notizia The Next Web, secondo cui questa funzione si chiamerà “red envelope”, come le buste rosse usate in Cina per i regali di Capodanno.

Il capo redattore della famosa testata, sul proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato uno screenshot che ritrae appunto questa schermata, che dovrebbe consentire di inviare massimo 20 Dollari agli amici, accompagnati da una cartolina virtuale. Al momento da parte di Facebook ancora non sono arrivate conferme a riguardo, ma un’eventuale introduzione rappresenterebbe la naturale evoluzione di quella che ormai è diventata una piattaforma a 360°, che si è allontanata dal concetto di social network.

Inoltre, Zuckerberg starebbe anche testando il tag “breaking news” per gli editori che hanno scelto di aderire al programma. L’utilizzo di questo tag darà un maggiore risalto ai post che lo utilizzeranno, ma secondo molti potrebbe anche consentire di inviare notifiche agli utenti.