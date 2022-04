Facebook pensa alla privacy: sul social sarà impossibile condividere la residenza altrui

Dopo aver risolto un bug di Facebook che favoriva contenuti violenti, sessualmente espliciti e fake news, Meta ha annunciato un'altra misura di sicurezza per il proprio social network. In particolare, da oggi Facebook cerca di tutelare la residenza fisica dei suoi utenti rendendo molto più difficile scoprirla per dei possibili malintenzionati.

Fino a poche ore fai, infatti, era possibile condividere liberamente la residenza altrui sul proprio profilo o con i propri amici via Messenger, nel caso in cui questa fosse stata impostata come "visibile a tutti" o fosse semplicemente "di dominio pubblico" sul social network. In un post sul blog di Meta, l'azienda spiega che però le cose sono destinate a cambiare.

In particolare, la mossa di Meta arriva dopo che la Board dei Supervisori dell'azienda ha richiesto ai gestori di Facebook di rivedere le proprie politiche sugli indirizzi residenziali, specie nel caso della loro condivisione con utenti terzi. L'attuale gestione della residenza su Facebook è infatti piuttosto particolare, perché sul social non risultano visibili e condivisibili solo gli indirizzi di chi decide di mantenerli pubblici, ma anche quelli di persone comparse sui giornali o sui telegiornali, poiché tale informazione viene ritenuta "di pubblico dominio".

Questo sistema, definito un'"eccezione" dalla Board dei Supervisori di Meta, rischia di mettere in pericolo persone comparse sui giornali e potenzialmente soggette a stalking, violenze, ritorsioni e vendette, come attori, politici, attivisti e vittime di crimini violenti e di odio: per questo, la condivisione degli indirizzi delle personalità considerate "in vista" verrà abbandonata entro fine 2022.

Inoltre, Meta ha spiegato che bloccherà la possibilità di condividere fotografie dell'esterno delle case, in modo da rendere meno riconoscibile il domicilio altrui. L'unica eccezione saranno le case di politici e diplomatici di alto livello, le cui immagini potranno essere tranquillamente condivise su Facebook e presso cui il social permetterà persino l'organizzazione di proteste tramite le sue funzionalità legate agli eventi.

Ovviamente, quest'ultima mossa sembra legarsi alle proteste contro le abitazioni degli oligarchi russi sparse per il mondo, cercando di garantire sia l'anonimato delle persone comuni che la possibilità di effettuare proteste pacifiche e sit-in nei pressi delle abitazioni di personalità particolarmente influenti e decisori politici. Intanto, comunque, alcuni utenti sono rimasti chiusi fuori dal proprio account Facebook a causa delle nuove impostazioni di privacy del social network e del tool Facebook Protect.