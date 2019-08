Facebook pronta a cambiare il nome di Instagram e Whatsapp

Facebook ha confermato una modifica epocale per due delle applicazioni più popolari, Instagram e Whatsapp, che prossimamente cambieranno nome. Il rebranding era stato inizialmente scoperto dai giornalisti di The Information, e successivamente confermato dai rappresentanti del social network di Mark Zuckerberg.

I nomi delle due applicazioni cambieranno rispettivamente in "Instagram from Facebook" e "Whatsapp from Facebook". La compagnia di Menlo Park ha affermato che la scelta è stata presa per "rendere più facilmente riconoscibili i servizi che fanno parte di Facebook".

Secondo quanto raccolto dal sito, la modifica sarebbe già stata approvata dagli organi regolatori degli Stati Uniti.

A parte ciò, le applicazioni resteranno praticamente identiche sia da smartphone che da tablet, ed il rebranding sarà principalmente visibile da App Store e Play Store al momento del download delle stesse app o degli aggiornamenti.

Non è da escludere si sia trattato di una scelta obbligata, dettata dalla recente indagine avviata dall'Antitrust Americano nei confronti dei colossi del web. L'aggiunta del brand "Facebook" a fianco del nome infatti potrebbe aumentare le perplessità degli utenti nei confronti delle stesse app, in quanto il marchio Facebook è ormai associato ai recenti scandali sulla privacy.

Al momento la società non ha affermato quando entreranno in vigore le modifiche. Vi terremo aggiornati.