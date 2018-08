Facebook pronta a monetizzare con Whatsapp: in arrivo nuovi strumenti per le aziende

Facebook è pronta a monetizzare anche con Whatsapp. Nella notte italiana la popolare piattaforma di messaggistica istantanea ha annunciato di essere al lavoro per espandere il modo attraverso cui le aziende possono connettersi con le persone che utilizzano l'applicazione.

Tuttavia, i clienti business, che utilizzano la versione consumer di Whatsapp, ormai disponibile già da qualche mese, dovranno pagare per accedere alle funzioni extra.

Si tratta di una prima assoluta, dal momento che mai prima d'ora Facebook o una delle sue aziende controllate aveva implementato un sistema del genere.

Le aziende, però, potranno fornire agli utenti varie funzioni, come un servizio clienti in tempo reale ed inviare informazioni personali e confidenziali come carte d'imbarco o conferme di spedizione. La compagnia, nel post pubblicato sul blog ha a più riprese sottolineato che tali messaggi resteranno crittografati ed utilizzeranno la crittografia end-to-end, e gli utenti saranno in grado di bloccare le attività commerciali.

I clienti pagheranno tra mezzo centesimo e 9 centesimi di Dollari per ogni messaggio consegnato al potenziale cliente, riferisce il Wall Street Journal, secondo cui Whatsapp inserirà degli annunci pubblicitari anche negli Stati degli utenti, che ricordano le Storie di Instagram.

Come notato da molti analisti, queste nuove funzionalità aziendali di Whatsapp arrivano proprio in un momento in cui la crescita di Facebook ha registrato un rallentamento.