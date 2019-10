Facebook è pronto a rifarsi il look: arriva il tema scuro anche su PC!

Facebook a quanto pare starebbe preparando il lancio di una nuova interfaccia grafica, che sarà disponibile non solo su smartphone e tablet ma anche su PC. La novità segue l'annuncio dell'F8 Conference dello scorso Maggio, in cui i rappresentanti del social network avevano preannunciato l'imminente arrivo di una nuova UI.

Negli ultimi giorni sono tanti gli utenti che, collegandosi alla versione Web di Facebook, sono stati invitati dal social a testare il nuovo design studiato dai progettisti, composto da nuove opzioni ed un nuovo ordinamento della chat e delle categorie.

Come mostriamo nel tweet presente in calce, a farlo da padrone è il nuovo tema scuro, che potrà essere attivato manualmente attraverso un toggle inserito nella parte destra della homepage.

In alto invece saranno mostrate delle icone grigie, tra cui quella di Facebook Watch che permetterà di accedere rapidamente ai video caricati sulla piattaforma, accompagnata anche da quella di Messenger, che consentirà agli utenti di contattare rapidamente gli amici.

Secondo quanto segnalato da alcuni utenti, inoltre, Facebook Web sarà anche in grado di ricordare la posizione nel sito e la conserverà fino a quando non si effettuerà nuovamente il login. Tutte le immagini sono disponibili nel tweet presente in calce e nella news di Android Police.