Facebook punta al lancio dei suoi occhiali smart entro quest'anno

In un mercato che prova sempre di più a trasformare l'esperienza utente dei wearable, non passa di certo inosservato il lavoro di Apple con i suoi nuovi Apple Glass. Eppure la società di Cupertino non è la sola al lavoro sugli occhiali smart. Facebook sarebbe pronta al lancio dei suoi primi wearable che però avranno funzionalità AR marginali.

Stando alle dichiarazioni del responsabile hardware di Facebook Andrew Bosworth, gli occhiali smart di Facebook arriveranno quest'anno, ma "non presenteranno il tipo di tecnologia di sovrapposizione digitale associata alla realtà aumentata".

Queste parole fanno ovviamente eco alle dichiarazioni di Zuckerberg nel corso del Facebook Connect di settembre, durante la presentazione di Project Aria, cioè del progetto di Facebook sugli occhiali smart: "L'obiettivo qui è sviluppare degli occhiali di dimensioni normali e dall'aspetto gradevole che puoi indossare tutto il giorno e interagire con ologrammi, oggetti digitali e informazioni pur essendo presenti con le persone e il mondo intorno a te".

Gli occhiali smart di Facebook saranno commercializzati in collaborazione con Luxottica e probabilmente anche con la sua divisione Ray-Ban. A questo proposito, è lecito aspettarsi un device quanto più vicino a degli ordinari occhiali da vista o da sole, che però integreranno anche funzionalità multimediali come fotocamera e audio bluetooth.