Facebook punta sempre più sui video, arriva il supporto ai filmati in 4K!

, finalmente, decide di puntare sui video in 4K. Un rappresentante della compagnia di Menlo Park, ai microfoni di TechCrunch ha confermato che la società sta testando l’upload dei video in Super HD.

Ciò vuol dire che presto sarà possibile visualizzare e caricare sulla piattaforma di social networking filmati a risoluzione di 2160p UHD-1 Ultra-High Definition Television. Ad alcune pagine, con cui la società di Mark Zuckerberg sta effettuando i test, è già permesso l’upload di questi filmati, e molti utenti stanno anche segnalando la possibilità di vederli direttamente dai PC, televisori e smartphone supportati.

Come rivelato da molti, però, Facebook arriva in netto ritardo rispetto a YouTube, che ha iniziato a sperimentare la riproduzione di video in 4K nel 2010.

E’ chiaro che in questo modo Facebook punta ad aumentare l’utilizzo della piattaforma di video, che potrebbe aprirsi anche ad altri contenuti (ad esempio quelli che hanno ad oggetto sport, scienza, viaggi e moda), che necessitano di qualche pixel in più per poter mostrare a pieno le loro potenzialità. Lo stesso si potrebbe dire anche per le sessioni di gioco in streaming ed i filmati musicali.

Facebook, però, attraverso questa decisione dimostra ancora una volta di voler puntare massicciamente sul comparto video, dopo l’implementazione del supporto ai filmati Live a 360 gradi in 4K, arrivato nel mese di Luglio.

Non è da escludere anche l’arrivo di contenuti originali, come vociferato più volte negli ultimi mesi.