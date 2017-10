Facebook punta a trasmettere gli sport dal vivo, l'ipotesi resta viva

A quanto pare Facebook non ha completamente abbandonato l’idea di trasmettere contenuti sportivi in diretta sul proprio sito. Il responsabile globale per lo sviluppo delle partnership strategiche, Rob Shaw, ha confermato che il social network sta esaminando la possibilità.

Parlando nel corso di una sessione di Q&A con un gruppo di esperti sui social video, ha affermato che l’introduzione della piattaforma per effettuare dirette, Facebook Live, ha alterato le dinamiche dei rapporti tra le TV ed i titolari di diritti sportivi: “le relazioni e conversazioni sono cambiate nel corso degli ultimi due-sei mesi. Facebook è un posto fenomenale per raggiungere un pubblico vasto e stiamo esaminando la possibilità di trasmettere eventi sportivi dal vivo. Questa possibilità potrebbe portare benefici a tutti: a noi, le emittenti, le società di media, ma anche gli utenti, che potrebbero trovarsi di fronte un nuovo modo per accedere ai loro sport preferiti. Potrebbe trattarsi di un’offerta più interattiva e sociale e non a senso unico” ha affermato il dirigente, il quale ha specificato che “stiamo cercando di collaborare con le leghe per ottenere i loro feedback, in modo tale da capire come poter sviluppare questa idea”.

Sulla possibile data di lancio, quindi, almeno al momento non è disponibile alcuna indicazione. L'eventuale ingresso di Facebook nel mercato televisivo sportivo, però, potrebbe letteralmente cambiare le carte in tavola, a discapito delle emittenti satellitari.