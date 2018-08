Facebook ha qualche problema con lo spam: ha cancellato dei nostri post senza motivo

Chi vi scrive stava, come al solito, condividendo i suoi articoli sul profilo personale Facebook quando, tutto d'un tratto, nota che diversi post non erano più visibili al pubblico, con tanto di notifica dove si legge: "Abbiamo rimosso il tuo post perché sembra spam". Cosa sta succedendo? Cerchiamo di fare chiarezza in merito.

Innanzitutto, come riportato anche da il Messaggero, i post non vengono cancellati immediatamente ma solamente segnalati come spam e, quindi, dopo un'apposita richiesta, il social network provvede a rendere il tutto di nuovo pubblico, nel caso non si riscontrino ulteriori problemi. Detto questo, il problema in questione sia causato da un bug che si sta diffondendo in tutto il mondo e infatti, come riportato dal The Daily Caller, la società di Mark Zuckerberg ha segnalato come spam anche alcuni articoli del New York Post.

Il tutto è stato confermato dalla stessa Facebook, con un portavoce che ha dichiarato in merito: "si tratta di un errore del sistema in base al quale alcuni post sono stati segnati come spam. Siamo al lavoro per risolvere il problema e ci scusiamo con gli utenti". Insomma, se alcuni vostri post vengono cancellati per questo motivo, non allarmatevi: sembra che tutto tornerà presto alla normalità.

Nel frattempo, online si discute in merito al motivo dietro il suddetto bug, con diverse persone che affermano che il tutto sia in qualche modo legato alla recente rimozione di centinaia di profili russi.