Ci siamo: Facebook e Ray-Ban annunceranno gli occhiali intelligenti il 9 Settembre

Facebook e Ray-Ban hanno inviato alla stampa gli inviti per un evento in programma domani 9 Settembre 2021, nel corso del quale le due compagnie dovrebbero annunciare i primi modelli di occhiali intelligenti.

Ray-Ban ha pubblicato il teaser che mostriamo in calce, in cui viene mostrata la silhouette di un paio di occhiali e la data "09.09.2021" condita dal testo "iscriviti ora per ricevere la notifica". Nella homepage, il popolare marchio di occhiali promette che questa sarà "una storia che vorrai seguire".

Come osservato da molti, l'annuncio segue quello che è visto da molti come un possibile teaser degli occhiali pubblicato da Mark Zuckerberg: nel video il CEO del social network e Andrew Bosworth giocano a golf e remano su una barca indossando quelli che sembrano essere degli occhiali con la realtà aumentata. Anche di recente Zuckerberg ha caricato sul proprio profilo un breve video potrebbe essere stato registrato dal nuovo dispositivo indossabile che evidentemente vedremo nella giornata di domani.

Lo scorso mese di Luglio, Zuckerberg aveva preannunciato il lancio degli occhiali intelligenti targati Ray-Ban, definendoli "una parte del viaggio di Facebook verso gli occhiali per la realtà aumentata del futuro". Non sono emerse informazioni di alcun tipo sulla possibile data di lancio e soprattutto il prezzo.