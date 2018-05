Facebook e RED stanno collaborando per costruire una nuova videocamera in 3D per la VR

Facebook e RED hanno deciso di fare fronte comune per rendere i video in VR molto più coinvolgenti di quanto non lo siano oggi. L'obiettivo è quello di creare una nuova videocamera all-in-one, in grado di offrire i famigerati Six Degrees of Freedom (6DoF) e la possibilità di registrare a 360 gradi per i video in 3D.

Questo nuovo prodotto integrerà la tecnologia sviluppata da RED per le riprese a bassa luminosità con la depth detection proprietaria del social network, e sarà in grado di processare le informazioni raccolte dai questi due fronti e ricreare una scena in 3D fedele, che non si limiterà a mostrare solamente gli ambienti meglio illuminati. Il risultato di questo lavoro vi darà praticamente la possibilità di spostarvi all'interno del video, come se foste in grado di camminare fisicamente sul set.

Al momento i lavori sul progetto sono ancora in fase embrionale, e le due compagnie non sono ancora in grado di svelare molti dettagli riguardanti il prezzo, tantomeno la data di uscita prevista per l'arrivo della videocamera sul mercato.

Il risultato di questa collaborazione potrebbe dare uno scossone al mondo della VR, ma per funzionare dovrebbe fare affidamento esclusivamente sui visori di alta gamma come Oculus Rift ed HTC Vive Pro; rimarrebbe tagliato fuori il neonato Oculus Go, che dal punto di vista dell'hardware non è in grado di supportare una tecnologia così avanzata.