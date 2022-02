Facebook Reels disponibile anche in Italia: fino a 35.000 dollari al mese per i Creator

Dopo l'approdo dei Reels su Facebook negli USA, avvenuto a settembre 2021, è giunto il momento di accogliere la funzionalità anche nel resto del mondo. Infatti, Meta ha lanciato Facebook Reels in Italia (e ovviamente non solo).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nella giornata del 22 febbraio 2022 abbiamo ricevuto un comunicato stampa ufficiale da parte di Meta (ex Facebook), in cui viene esplicitato che la novità è ora disponibile per le app ufficiali di Facebook per Android e iOS. Per chi se lo stesse chiedendo, sì: il termine Reels fa riferimento al nuovo formato video che sta spopolando su Instagram.

La funzionalità è già disponibile per tutti gli utenti e Mark Zuckerberg e soci hanno deciso di mettere a disposizione sin da subito anche possibilità come Reel di 60 secondi e Remix, così da fornire ai Content Creator svariati strumenti. Per il resto, Meta ha confermato anche il fatto che a partire dalle prossime settimane arriveranno dei tool che permetteranno a coloro che vorranno cimentarsi con Facebook Reels di guadagnare mediante inserzioni in overlay, ad esempio con adesivi e banner.

Non mancheranno inoltre le Stelle, uno strumento che gli utenti potranno utilizzare per sostenere i Content Creator. Se cercate maggiori informazioni in merito alle novità in termini di monetizzazione, potete fare riferimento al portale ufficiale di Meta. Al netto di questo, Zuckerberg e soci stanno pensando anche ai brand, fornendo a questi ultimi maggiori tool per comprendere meglio l'idoneità dei vari profili per quel che riguarda le inserzioni.

In ogni caso, nel succitato comunicato stampa si legge che il programma di bonus Reels Play, che fa parte dell'investimento di un miliardo di dollari legato ai Content Creator, pagherà i creativi idonei fino a 35.000 dollari al mese per la realizzazione dei Reels, basandosi ovviamente anche sulle visualizzazioni. Questo programma è già stato messo alla prova all'estero, ma ora Meta ha annunciato che presto lo espanderà anche in altri Paesi (vedremo se l'Italia sarà coinvolta o meno).

Gli sforzi della società di Mark Zuckerberg sono chiaramente pensati per cercare di "smuovere" la situazione relativa a Facebook, attirando nuovi creativi e utenti in generale, nonché incrementando l'integrazione tra Facebook e Instagram. L'espansione di Facebook Reels in oltre 150 Paesi è da vedere dunque in questo ambito. Le novità sono molte e abbiamo citato solamente le principali in questa sede: vedremo come si evolverà Facebook nel prossimo futuro.