Facebook riceve tante novità per i Gruppi: dalla monetizzazione a strumenti per gestione

Meta ha annunciato nella giornata odierna tante novità importanti per i Gruppi Facebook, in arrivo da oggi e nel corso dei prossimi mesi. Si parla in particolare di funzionalità di monetizzazione, personalizzazione e moderazione delle varie comunità sul social network.

Secondo Meta, queste novità sono essenziali per “rendere più facile per le persone collaborare in nuovi modi e divertirsi mentre lo fanno”. In altre parole, servono per far sì che la community si unisca maggiormente, rendendo i vari Gruppi sempre più unici.

A tale proposito, le novità lato personalizzazione sono molteplici: sarà possibile cambiare colore dell’interfaccia, font e sfondi dei post, assieme anche alle emoji utilizzabili come reazioni ai contenuti pubblicati. O ancora, ci saranno preset selezionabili, premi della Community da consegnare a persone specifiche e messaggi di benvenuto personalizzati che verranno inviati automaticamente agli utenti che entreranno nel Gruppo in questione.

Altro elemento inedito è la creazione di sottogruppi all’interno dei gruppi, così da rendere più facile e immediata la discussione per argomenti specifici tra gli utenti. Non mancheranno anche sottogruppi a pagamento, pensati per consentire l'accesso a contenuti esclusivi o specializzati come coaching, networking o conversazioni più approfondite tra utenti disposti a finanziare i creatori del gruppo e, magari, content creator o altre personalità.

Per la gestione semplificata dei Gruppi, Meta introdurrà su Facebook la possibilità di porre in evidenza annunci generali da parte degli amministratori, assieme a chat limitate a admin e moderatori per facilitare la gestione interna. Infine, un particolare focus è stato posto sulle nuove funzionalità di monetizzazione che permetteranno agli amministratori di raccogliere fondi per attività utili alla community e progetti del Gruppo, oppure di vendere merchandising a tema agli utenti che intendono mostrare il loro supporto.

Tutto ciò rientra in una nuova visione da parte di Meta. Mark Zuckerberg stesso ha affermato che i gruppi Facebook svolgeranno un ruolo importante nel suo piano per costruire un metaverso: “Siamo concentrati sulla costruzione di ponti dalle nostre app su schermi 2D in esperienze virtuali più coinvolgenti. Facebook e i vostri gruppi saranno al centro di tutto questo”.

Nel frattempo, Facebook ha cancellato il sistema di riconoscimento facciale.