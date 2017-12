Facebook riconoscerà anche le foto in cui non siamo taggati

Interessantissima funzione in arrivo per gli utenti Facebook . Il social network, infatti, invierà delle notifiche ogni qualvolta un qualsiasi altro iscritto pubblicherà sulla piattaforma una fotografia in cui una nostra foto, anche se non siamo stati taggati.

Si tratta di uno strumento potentissimo, che utilizza il riconoscimento facciale. Almeno inizialmente, però, non sarà lanciato nell'Unione Europea e Canada, dove le autorità di regolamentazione in materia di privacy ne hanno bloccato l'uso.

Il social network, però, sostiene che questa nuova opzione responsabilizzerà gli utenti, rendendoli "più emancipati" al momento della pubblicazione di una qualsiasi fotografia.

"Vogliamo che la gente si senta sicura quando una qualsiasi persona pubblica una foto su Facebook. Ecco perchè abbiamo fatto in modo che tutti possano utilizzare rapidamente la nostra tecnologia di riconoscimento facciale, per sapere quando qualcuno carica una nostra fotografia sul social network o se la utilizza come immagine del profilo" ha affermato Facebook in un comunicato.

Ailidh Callander, un giurista esperto di privacy ha descritto questa nuova funzione come "molto importante dal punto di vista della privacy" in quanto "permette agli utenti di ottenere il pieno controllo su ciò che sta accadendo con i loro dati".

"Le impostazioni sulla privacy di Facebook possono essere complesse da capire, e ci sono ancora molte cose che non sappiamo circa l'utilizzo dei dati personali degli utenti e non utenti da parte di Facebook. L'uso della tecnologia di riconoscimento facciale su base quotidiana aumenterà in maniera esponenziale ed avrà implicazioni legali ed etiche. Non sono da escludere conseguenze indesiderate, e nel caso di Facebook, aumenterà la profilazione degli utenti" sostiene però lo stesso.

Gli algoritmi che si celano dietro questa tecnologia di riconoscimento facciale di Facebook analizzeranno ogni pixel delle fotografie, e sfruttano il deep learning per aumentare le loro abilità.

Per questa nuova funzione, Facebook crea un modello del volto di una persona analizzando i pixel dalle fotografie esistenti e confrontandole con le immagini appena caricati.

Gli utenti però avranno a disposizione delle impostazioni un'opzione che disattiverà questa nuova feature.