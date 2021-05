Facebook rifiuta le pubblicità di Signal e blocca il suo account: che succede?

Facebook potrebbe averla combinata grossa: nelle ultime ore il colosso di Mark Zuckerberg avrebbe bloccato i tentativi del servizio di messaggistica rivale Signal di avviare una campagna pubblicitaria sul social network, infine bloccando anche l’account pubblicitario stesso di Signal: che sta succedendo tra i due servizi?

A presentare il problema in primis sono stati proprio i gestori dell’app di chat crittografata tramite il blog ufficiale, con un post intitolato “Gli annunci di Instagram che Facebook non ti mostrerà”. In esso, il team di Signal ha cercato di spiegare all’utenza come la società rivale abbia bloccato un annuncio pubblicitario contenente informazioni personali sull’utente.

Scendendo nel dettaglio, si parla di un “annuncio mirato multi-variante” creato appositamente da Signal e che mostrerebbe “tutti i dati personali che Facebook raccoglie su di te e di cui vende l'accesso”. Come potete vedere in calce all’articolo, la pubblicità conterrebbe dei campi che verrebbero compilati automaticamente dal sistema a seconda delle informazioni accessibili alla piattaforma. Alla luce di questo fatto, definito da Facebook come una “bravata”, Signal è convinta che la casa di Mark Zuckerberg avrebbe chiuso il loro account pubblicitario su Instagram.

La stessa Facebook ha però risposto, dopo poco tempo, controbattendo a Signal: “Questa è una trovata pubblicitaria di Signal, che non ha mai nemmeno provato a pubblicare effettivamente questi annunci - e non abbiamo chiuso il loro account pubblicitario per aver tentato di farlo”. Non è mancata la contro-risposta da parte dei diretti interessati, i quali tramite Twitter hanno mostrato al pubblico la veridicità delle sue dichiarazioni: come potete vedere in calce all’articolo, infatti, Signal avrebbe visto per davvero il rifiuto delle sue pubblicità e il blocco dell’account advertising.

La diatriba tra le due parti probabilmente si dilungherà ancora per qualche giorno, dato che la controversia potrebbe davvero replicare gli storici fatti di Cambridge Analytica che hanno causato uno scossone nell’ambito privacy online. Come si concluderà? Sarà solo il tempo a mostrarcelo.

