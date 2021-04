Facebook, rimessi gratuitamente online i dati di milioni di utenti

Dopo appena tre mesi dall'ultima "vendita" di dati di milioni di utenti Facebook, per il colosso di Menlo Park le grane circa la sicurezza dei dati degli iscritti non sembrano ancora finite.

Nella giornata di sabato infatti, i dati di oltre 500 milioni di utenti di Facebook sono emersi gratuitamente alla mercé del web.

I dati pubblicati sulla rete includono informazioni personali di milioni di utenti Facebook, fra cui numeri di telefono, nickname e nome reale, luogo di residenza, data di nascita e anche indirizzi email.

Un portavoce di Facebook ha immediatamente affermato che "si tratta di vecchi dati che erano stati già segnalati" e il riferimento evidente è al furto di dati del 2019. La compagnia avrebbe dunque "trovato e risolto questo problema nell'agosto 2019", ma questo evidenzia senza ombra di dubbio come una singola falla in un sistema sociale come quello di Facebook può portare al furto di milioni di dati la cui diffusione sarà pressoché impossibile da fermare.

Passando ai numeri, dei 533 milioni di profili pubblicati gratuitamente online, oltre 32 milioni di utenti americani mentre 11 milioni solo nel regno unito.

Il problema per Facebook a questo punto è duplice. Se da un lato questa periodica pubblicazione delle informazioni rubate potrebbe scoraggiare gli utenti a condividere i propri dati con Facebook, dall'altro lato alcune aziende potrebbero essere spinte a sfruttare questi database gratuiti invece di pagare la compagnia per ottenere lo stesso tipo di informazioni.