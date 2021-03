Facebook, rimossi 1,3 miliardi di account in tre mesi per condivisione di fake news

Facebook sta continuando la lotta alla disinformazione, portata avanti anche da altre piattaforme come Twitter offrendo funzionalità inedite ad hoc: l’ultimo rapporto pubblicato dalla società di Mark Zuckerberg, infatti, ha svelato alcuni dati scioccanti riguardo non solo la quantità di contenuti manipolati o falsi, ma anche di account coinvolti.

Facebook Inc. nel post pubblicato nelle ultime ore sul suo blog ha infatti rivelato che tra ottobre e dicembre 2020 ha disabilitato più di 1,3 miliardi di account falsi coinvolti nella condivisione di fake news o nella loro creazione. Non mancano però anche altri dettagli riguardanti gli sforzi per combattere la disinformazione: le oltre 35.000 persone che lavorano sulle sue piattaforme in tale contesto, secondo il post del blog, avrebbero infatti affermato di aver rimosso oltre 12 milioni di contenuti con disinformazione su COVID-19 e vaccini, grazie soprattutto all'aiuto dei suoi sistemi di intelligenza artificiale e algoritmi.

Non solo, ma negli ultimi tre anni avrebbero rimosso oltre 100 reti di utenti che mostravano un comportamento non autentico coordinato dalle sue piattaforme. Spiegato in altre parole, si pensa a vere e proprie liste di account gestite da singoli individui che si occupavano della condivisione di post chiave usati per manipolare la popolazione nel pensare determinate cose riguardo la pandemia, le elezioni statunitensi, i governi nazionali, il mercato e altro ancora.

Il vicepresidente di Facebook Guy Rosen ha scritto nel post linkato anche in calce all’articolo: "Nonostante tutti questi sforzi, alcuni credono che abbiamo un interesse finanziario a chiudere un occhio sulla disinformazione. È vero il contrario. Abbiamo tutte le motivazioni per tenere la disinformazione lontana dalle nostre app e abbiamo adottato molte misure per farlo a scapito della crescita e del coinvolgimento degli utenti".

O ancora, Rosen ha concluso l’intervento sul blog affermando che l’applicazione da loro proposta non sarà mai perfetta anche nonostante tutte le migliorie implementate: “Sebbene nessuno possa eliminare completamente la disinformazione da Internet, continuiamo a utilizzare la ricerca, i team e le tecnologie per affrontarla nel modo più completo ed efficace possibile”.

Rimanendo in tema Facebook, la società ha annunciato nelle giornate scorse l’arrivo di nuovi strumenti per supportare la campagna vaccinale a livello mondiale; o ancora, a fine febbraio la diatriba con il governo australiano sul pagamento delle notizie si è conclusa con un nuovo accordo tra le due parti.