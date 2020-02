Facebook ha rimosso la sua applicazione ufficiale per Windows 10 dal Microsoft Store

Facebook ha rimosso la sua applicazione ufficiale per Windows 10 (quella scaricabile dal Microsoft Store, per intenderci). Il motivo non è del tutto chiaro: probabilmente l'azienda di Mark Zuckerberg vuole spingere gli utenti a utilizzare il sito Web oppure la rinnovata app di Messenger.

In ogni caso, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come potete vedere collegandovi al sito ufficiale del Microsoft Store, nella pagina dedicata all'applicazione per Windows 10 compare la scritta "Facebook al momento non è disponibile" e al posto del classico pulsante "Ottieni" c'è "Riscatta un codice". Provando ad aprire il Microsoft Store da Windows 10 e cercando "Facebook", l'applicazione non compare nei risultati di ricerca. Ovviamente, anche la versione Beta dell'app ha subito la stessa sorte.

Stando sempre a quanto riportato dalla fonte, negli scorsi l'azienda di Mark Zuckerberg avrebbe avvisato gli utenti con questo messaggio: "Dato che utilizzi l'app desktop Facebook per Windows, ci teniamo ad informarti che quest'ultima smetterà di funzionare venerdì 28 febbraio 2020. Puoi comunque accedere [...] a tutte le funzionalità di Facebook eseguendo l'accesso tramite browser".

Facebook avrebbe poi invitato a utilizzare la versione più recente del browser scelto e ricordato che esiste un'applicazione desktop dedicata a Messenger. Quest'ultima è ancora scaricabile dal Microsoft Store.

Per quanto riguarda invece l'applicazione per dispositivi mobili, è stata recentemente annunciata l'estensione della funzionalità Foto 3D anche ai "vecchi" smartphone e tablet.