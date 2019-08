Facebook ha rimosso la scritta 'È gratis e lo sarà sempre': cosa significa?

Da molto tempo, lo slogan che compariva nella home page di Facebook era il seguente: "È gratis e lo sarà per sempre". Peccato che, a quanto pare, l'azienda di Mark Zuckerberg abbia deciso di rivedere la sua filosofia e di conseguenza di sostituire la scritta. D'altronde, lo sappiamo, "nulla è per sempre".

Adesso lo slogan di Facebook è diventato questo: "È veloce e semplice", una frase con un significato totalmente diverso da quella precedente. Ma quindi, il social network di Zuckerberg diventerà a pagamento? No, o perlomeno non sembrano essere queste le intenzioni nel breve periodo, semplicemente l'azienda sembra voler mettere in chiaro le cose: il concetto di "gratuità" è piuttosto controverso in questi casi.

Infatti, le autorità statunitensi hanno espresso parecchi dubbi riguardo ai proventi di Facebook e al fatto che sia realmente "gratuito". "Senatore, noi vendiamo pubblicità", aveva risposto Zuckerberg al repubblicano Orrin Hatch in seguito alla domanda di quest'ultimo in merito ai guadagni di Facebook. Insomma, secondo molti il cambio di slogan è stato effettuato per evitare ulteriori problemi con le autorità statunitensi.

Sebbene non ci sia alcuna somma da pagare quando un utente si iscrive a Facebook, in realtà ci sono in ballo i dati, che di soldi ne valgono molti e sono appunto il motivo principale per cui la piattaforma di Zuckerberg riesce a incassare circa 55 miliardi di dollari all'anno.