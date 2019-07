Facebook rimuove migliaia di account dopo le multe per Cambridge Analytica

Facebook ha rimosso quasi 300 account insieme a molte pagine e gruppi, oltre ad alcuni account Instagram come parte della nuova politica contro “i comportamenti coordinati non autentici”. Il social network ha affermato che gli account derivano da campagne originare della Thailandia, della Russia, dell’Ucraina e dell’Honduras.

In totale sono stati rimossi 294 account, 1509 pagine e 32 gruppi nel corso della settimana. Facebook dice di non aver trovato collegamenti tra le varie iniziative ma che tutti “hanno creato reti di account per fuorviare la community rispetto alle reali intenzioni”. Gli account “sequestrati” avevano un seguito di circa 274.000 utenti.

L’espulsione arriva dopo che mercoledì Facebook ha concordato il pagamento di 5 miliardi di dollari con la Federal Trade Commission e 100 milioni con la Securities and Exchange Commission per tutte le violazioni sulla privacy del social network. Il tutto è derivato dai risultati dei sondaggi sul caso Cambridge Analytica, secondo i quali FB avrebbe dovuto fare di più per proteggere i propri utenti.

Il CEO della società, Mark Zuckerberg, ha dichiarato che il social sta apportando “importanti cambiamenti strutturali” sulla gestione degli affari.

“Abbiamo la responsabilità di difendere la privacy delle persone” ha riferito. “Stiamo già lavorando per essere all’altezza di queste responsabilità e ora stabiliremo uno standard completamente nuovo per tutto il settore”.